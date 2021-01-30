"Я схвильований. Це ще одна нова сторінка мого життя. Гарантій немає, але я приїхав сюди, щоб багато працювати, допомагати команди та ділитися своїм досвідом. Це головна ціль. Я просто прагну насолоджуватися футболом знову, повернутися до гри та виходити на поле.

Лінгард офіційно перейшов у Вест Хем

Варіантів було чимало, та цей крок правильний для мене особисто. Я вже був знайомий із тренером, оскільки він працював в МЮ. Під його керівництвом я грав раніше, тому він знає мої найкращі якості й те, що я можу додати команді. Я також знаю кількох гравців, зокрема, дуже добре знайомий із Деком Райсом зі збірної Англії. Відчуваю, що швидко освоюсь тут", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Джессі Лінгард перебрався до Лондона на правах оренди до кінця сезону. У кампанії 2020/21 він повністю випав з обойми манкуніанців і провів лише 3 матчі в усіх турнірах.

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