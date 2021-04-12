"Вершкові" активно моніторять виступи 28-річного хавбека, стверджує ESPN.

Чергові подвиги Лінгарда і фірмова розслабленість "молотів" у відеоогляді матчу Вест Хем – Лестер – 3:2

Окрім того, на Лінгарда нібито також претендують міланський Інтер і ПСЖ. Тріо європейських грандів спробують підписати вихованця МЮ влітку. Лінгард заново розкрився у другій половині сезону, коли перебрався до Вест Хема на правах оренди. Сам виконавець готовий змінити клубну прописку в найближче трансферне вікно, а головним пріоритетом для нього є Ліга чемпіонів.

До слова, в активі Джессі Лінгарда 9 матчів за Вест Хем в АПЛ, у яких він забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт із манкуніанцями чинний до літа 2022-го.

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