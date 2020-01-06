Лінгард почав співпрацю з Райолою на фоні чуток про відхід із Манчестер Юнайтед

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард став клієнтом одіозного італійського посередника Міно Райоли.

Вихованець "червоних дияволів" змінив агента, повідомляє Daily Mail.

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Лінгард почав працювати з Міно Райолою. Італійський посередник заповзявся розширювати свою діяльність на Туманному Альбіоні, а співпраця з іменитим хавбеком надалі в цьому допомагатиме. Менеджмент МЮ вже знає про угоду й очікує на труднощі в майбутніх перемовинах із англійцем.

Лінгард має чинний до 2021 року контракт із манкуніанцями, проте періодично його пов'язують із відходом з Олд Траффорд. Зокрема, він нібито може стати частиною угоди з трансферу півзахисника Лестера Меддісона.

У нинішньому сезоні Джессі Лінгард провів 18 матчів в АПЛ, але результативними діями не відзначився.

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