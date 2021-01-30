28-річний хавбек поповнив склад "молотків", повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль націлився на оборонця збірної США

Вест Хем орендував Лінгарда до кінця сезону. У британській столиці він виступатиме під 11-м номером. Для Лінгарда оренда в Юнайтед – не перший подібний досвід. Вихованець МЮ у такому статусі вже грав за Лестер, Бірмінгем, Брайтон і Дербі Каунті.

У нинішньому сезоні Джессі Лінгард повністю випав з обойми команди Сульшера. У його активі лише 3 матчі в усіх турнірах без результативних дій.

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