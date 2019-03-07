Лінгард божевільно відсвяткував камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ – відео дня

Травмований півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард несамовито радів переможному м'ячу Маркуса Решфорда в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти французького Парі Сен-Жермен (3:1).

26-річний хавбек через ушкодження внутрішньої поверхні стегна змушений був спостерігати поєдинок ЛЧ по телевізору.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Пізніше в своєму твіттері Лінгард опублікував відео власної реакції на гол одноклубника Маркуса Решфорда з пенальті на 90+4-й хвилині матчу. Цей м'яч дозволив МЮ вийти до чвертьфіналу турніру.

Відзначимо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня, а перші матчі цієї стадії заплановані на 9-10 квітня.