toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Лінгард божевільно відсвяткував камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ – відео дня

11:53 851 Читать на русском
Лінгард божевільно відсвяткував камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ – відео дня
Джессі Лінгард / фото із соцмереж

Травмований півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард несамовито радів переможному м'ячу Маркуса Решфорда в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти французького Парі Сен-Жермен (3:1).

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

26-річний хавбек через ушкодження внутрішньої поверхні стегна змушений був спостерігати поєдинок ЛЧ по телевізору.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Пізніше в своєму твіттері Лінгард опублікував відео власної реакції на гол одноклубника Маркуса Решфорда з пенальті на 90+4-й хвилині матчу. Цей м'яч дозволив МЮ вийти до чвертьфіналу турніру.

Відзначимо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня, а перші матчі цієї стадії заплановані на 9-10 квітня.

Теги
Відеоновини Ліга чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард Джессі Лінгард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
17
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук