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Лінетті офіційно змінив Сампдорію на Торіно

16:45 - Читать на русском
Лінетті офіційно змінив Сампдорію на Торіно
Кароль Лінетті (праворуч) / ФК Торіно

Півзахисник Кароль Лінетті змінив клубну прописку в межах італійської Серії А. Із нового сезону він захищатиме кольори Торіно.

"Бики" придбали польського хавбека в Сампдорії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За Лінетті генуезці отримають 7,5 млн євро плюс бонуси. Із Торіно поляк підписав 4-річний контракт. На Луїджі Ферраріс 25-річний півзахисник провів 4 сезони. До цього він виступав на батьківщині за познаньський Лех.

У сезоні 2019/20 Кароль Лінетті провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Сампдорія Сампдорія Торіно Торіно Італія Трансфери Кароль Кароль Лінетті
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