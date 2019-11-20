Лінекер знищив босів Тоттенхема через відставку Почеттіно

Колишній нападник лондонського Тоттенхема та збірної Англії, а нині – телеведучий Гарі Лінекер розкритикував керівництво "шпор" за рішення звільнити Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.

"Маурісіо Почеттіно звільнений "шпорами". Він роками допомагав клубу стрибати вище голови.

Президент Тоттенхема Леві пояснив відставку Почеттіно

Нехай щастить із пошуками кращої заміни... Її ніколи не буде", – коротко написав Лінекер у своєму твіттері.

Нагадаємо, про відставку Маурісіо Почеттіно стало відомо у вівторок ввечері. Основними претендентами на вакантне місце є Жозе Моурінью, Едді Хау, Юліан Нагельсманн і Карло Анчелотті.