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Лінекер знищив босів Тоттенхема через відставку Почеттіно

06:30 61 Читать на русском
Лінекер знищив босів Тоттенхема через відставку Почеттіно
Гарі Лінекер / PA

Колишній нападник лондонського Тоттенхема та збірної Англії, а нині – телеведучий Гарі Лінекер розкритикував керівництво "шпор" за рішення звільнити Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера.

"Маурісіо Почеттіно звільнений "шпорами". Він роками допомагав клубу стрибати вище голови.

Президент Тоттенхема Леві пояснив відставку Почеттіно

Нехай щастить із пошуками кращої заміни... Її ніколи не буде", – коротко написав Лінекер у своєму твіттері.

Нагадаємо, про відставку Маурісіо Почеттіно стало відомо у вівторок ввечері. Основними претендентами на вакантне місце є Жозе Моурінью, Едді Хау, Юліан Нагельсманн і Карло Анчелотті.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Гарі Лінекер Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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