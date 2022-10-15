"Було б чудово, якби один чи двоє зробили камінг-аут під час чемпіонату світу. Це було б неймовірно. Знаю, що деякі футболісти були дуже близькі й думали про це. Я знаю кількох, але, очевидно, не мені говорити, хто це.

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Чому вони досі цього не зробили? Страх. Страх перед невідомим, я думаю. Можливо, вони хвилюються про те, що можуть подумати їхні товариші по команді, хоча ті, ймовірно, вже знають", – цитує Лінекера Mirror.

Нагадаємо, що у Катарі, який прийматиме Мундіаль вже за місяць, гомосексуальні стосунки заборонені законом і караються ув'язненням. Капітан збірної Англії Харрі Кейн виходитиме на матчі ЧС з пов'язкою у кольорах ЛГБТК+ спільноти.

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