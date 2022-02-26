Екс-зірка АПЛ Гарі Лінекер очікує на справедливу реакцію від ФІФА щодо вторгнення Росії в Україну.

"Якщо ФІФА віддасть перемогу у стикових матчах ЧС-2022 Польщі та викине Росію (якщо, звичайно, вони не підуть з України), це буде потужним та значущим сигналом", – написав Лінекер у Twitter.

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Збірна Польщі мала зустрітись з Росією в рамках півфіналу плей-офф відбору до ЧС-2022, але місцева федерація футболу оголосила, що не збирається грати з представниками країни-агресора.

Нагадаємо, вже раніше УЄФА забрав у Санкт-Петербурга статус господаря фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

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