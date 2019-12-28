Лінекер привітав Ліверпуль з першим чемпіонством в АПЛ

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер переконаний, що Ліверпуль вже можна вважати чемпіоном АПЛ сезону 2019/20.

Поразка Манчестер Сіті від Вулверхемптона (2:3) у 19 турі чемпіонату остаточно переконала легендарного форварда.

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"Вітаю Ліверпуль з першим титулом Прем'єр-ліги", – написав Лінекер у своєму Twitter. Після 19 турів команда Юргена Клоппа випереджає Лестер на 13 очок і має одну гру в запасі, а Манчестер Сіті залишився на третій сходинці – "містяни" здобули на один пункт менше, ніж "лиси".

Нагадаємо, свій останній чемпіонський титул Ліверпуль завоював у сезоні 1989/90, а Прем'єр-ліга була заснована у лютому 1992 року.

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