Лінекер – про останню поразку Реала: Я все одно вважаю, що "вершкові" потраплять у Лігу Європи

Україна — 16:33 2491
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"Динамо на межі виживання через бажання Суркіса одноосібно володіти клубом", – відверта заява ультрас киян
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Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго БернабеуІспанія — 16:20 522
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Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує ЛопетегіІспанія — 16:00 2304
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Алкоголь, снодійне, хуліганство, поліцейський відділок: Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зіркиАнглія — 13:30 1877
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Браїм Діас офіційно перейшов у РеалІспанія — 6 січ 5600
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