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Лінекер – про останню поразку Реала: Я все одно вважаю, що "вершкові" потраплять у Лігу Європи

17:35 171 Читать на русском
Лінекер – про останню поразку Реала: Я все одно вважаю, що "вершкові" потраплять у Лігу Європи
Гарі Лінекер / фото: Squawka

Колишній нападник Барселони та збірної Англії Гарі Лінекер потролив Реал після останньої поразки у матчі чемпіонату Іспанії.

"Незважаючи на чергову домашню поразку, я як і раніше вважаю, що Реал потрапить в Лігу Європи", – написав Лінекер на своїй сторінці у Фейсбук.

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Нагадаємо, у 18 турі чемпіонату Іспанії Реал програв Реал Сосьєдаду з рахунком 0:2. Відтак на рахунку "вершкових" 30 очок післі 18 турів Ла Ліги та 5 сходинка у турнірній таблиці.

Зауважимо, що у чемпіонаті Іспанії у груповий етап Ліги чемпіонів виходять команди, які посіли перші 4 сходинки турнірної таблиці.

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Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 2
Реал Сосьєдад
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Гарі Лінекер Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
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