Захисник манкуніанців не зміг дограти матч 16-го туру АПЛ проти Норвіча (1:0) через проблеми з диханням, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед: АПЛ офіційно перенесла матч

"Віктор зараз проходить серію профілактичних досліджень. Він добре відновився після епізоду, який трапився у матчі із Норвічем. Все вказує на те, що це не пов'язано з будь-яким спалахом коронавірусу в клубі", – повідомила прес-служба.

Водночас дружина Віктора Мая Лінделеф у своєму блозі для Elle повідомила, що футболісту вживили кардіомонітор, щоб відстежувати його стан.

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