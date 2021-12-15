Лінделефу вживили кардіомонітор – у захисника Манчестер Юнайтед проблеми з диханням
Капітан збірної Швеції Віктор Лінделеф не зможе найближчим часом допомогти Манчестер Юнайтед.
Захисник манкуніанців не зміг дограти матч 16-го туру АПЛ проти Норвіча (1:0) через проблеми з диханням, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
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"Віктор зараз проходить серію профілактичних досліджень. Він добре відновився після епізоду, який трапився у матчі із Норвічем. Все вказує на те, що це не пов'язано з будь-яким спалахом коронавірусу в клубі", – повідомила прес-служба.
Водночас дружина Віктора Мая Лінделеф у своєму блозі для Elle повідомила, що футболісту вживили кардіомонітор, щоб відстежувати його стан.
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