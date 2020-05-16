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Лінделеф зізнався, що міг опинитися в іншому спорті

09:35 58 Читать на русском
Лінделеф зізнався, що міг опинитися в іншому спорті
Віктор Лінделеф / ESPN

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф пригадав, що замість футболу міг обрати інший популярний командний вид спорту.

"Я дуже люблю хокей, але футбол люблю ще більше. Думаю, ця любов змусила мене віддати перевагу грі з м'ячем.

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У той час це було важке рішення, але в глибині душі я відчував, що хотів грати саме у футбол. Саме тому я не обрав хокей, хоча він досі мені подобається, але футбол ближчий", – цитує центрбека офіційний сайт МЮ.

До слова, Віктор Лінделеф є вихованцем шведського Вестероса. Також він захищав кольори лісабонської Бенфіки. У нинішньому сезоні оборонець провів 35 матчів за манкуніанців у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Швеція Швеція Англія
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