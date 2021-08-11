Центрбек обраний капітаном "синьо-жовтих", повідомляє офіційний твіттер збірної.

Захисник збірної Швеції оголосив про завершення кар'єри

До Лінделефа пов'язка перейшла від колеги по амплуа Андреаса Гранквіста. Саме він формально мав цей статус на Євро-2020, хоча не виходив у складі національної команди з 2019 року. Після чемпіонату ветеран оголосив про завершення кар'єри й посада капітана збірної Швеції стала вакантною.

До слова, Віктор Лінделеф дебютував за національну команду в березні 2016-го. У його активі 45 поєдинків (3 голи) за "синьо-жовтих".

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля