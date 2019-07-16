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Лінделеф прокоментував інформацію про ймовірний трансфер в Барселону

16:47 28 Читать на русском
Лінделеф прокоментував інформацію про ймовірний трансфер в Барселону
Віктор Лінделеф / фото із соцмереж

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф не планує покидати манкуніанський клуб.

"Я щасливий у цьому клубі. Завжди відчував, що я народжений грати саме тут. Це буде моєю відповіддю на всі чутки.

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Перший сезон не задався. У другому я виступав набагато краще, і це дало мені мотивацію на подальший розвиток. Я хочу тут грати і досягати успіху з Манчестер Юнайтед.

Мені приємно чути, що люди вважають мене найкращим центральним захисником команди. Я просто кожного дня намагаюся робити все що в моїх силах, щоб допомагати своїй команді і клубу", – цитує Віктора Goal.com.

Своєю чергою агент гравця Хасан Четінкая заявив, що Барса дійсно хотіла купити Лінделефа за 30 мільйонів фунтів.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона Англія Трансфери Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф
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