Лінделеф прокоментував інформацію про ймовірний трансфер в Барселону

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф не планує покидати манкуніанський клуб.

"Я щасливий у цьому клубі. Завжди відчував, що я народжений грати саме тут. Це буде моєю відповіддю на всі чутки.

Барселона знайшла альтернативу де Лігту в Манчестер Юнайтед

Перший сезон не задався. У другому я виступав набагато краще, і це дало мені мотивацію на подальший розвиток. Я хочу тут грати і досягати успіху з Манчестер Юнайтед.

Мені приємно чути, що люди вважають мене найкращим центральним захисником команди. Я просто кожного дня намагаюся робити все що в моїх силах, щоб допомагати своїй команді і клубу", – цитує Віктора Goal.com.

Своєю чергою агент гравця Хасан Четінкая заявив, що Барса дійсно хотіла купити Лінделефа за 30 мільйонів фунтів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів