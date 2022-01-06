Лінарес приймав Барселону в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Лінарес – Барселона – 1:2

Голи: Діас, 19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69

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Барселона недооцінила суперника на старті поєдинку, за що була одразу покарана. На 19-й хвилині Діас відкрив рахунок у зустрічі.

На старті другого тайму Хаві провів одразу три заміни, що дало свої плоди. Дембеле ударом у дальній кут вразив ворота господарів. Вирішальним голом відзначився Ферран Жутгла. Резервіст каталонців потішив фанів чудовим сольним проходом.

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