Франція, 35 тур

Лілль – Ніцца – 2:0

Голи: Їлмаз, 13, Челік, 56

Кінцівка сезону в Лізі 1 неймовірна. Відстань між Ліллем та ПСЖ становить лише одне очко. Парижани сьогодні свій матч виграли, тому "доги" перебували під певним психологічним тиском. Ще й суперник незручний – в останніх 15-ти очних зустрічах Ніцца поступилася лише одного разу!

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Однак вже на 13-й хвилині стало значно спокійніше. Це Бурак Їлмаз підступним ударом з-за меж штрафного майданчика змусив капітулювати голкіпера гостей. На початку другого тайму Ніцца ще й у меншості залишилася. Мвула Лотомба отримав другу жовту картку на 48-й хвилині, а на 56-й "орли" пропустили вдруге. Забив ще один турок. Зекі Челік поклав справжній шедевр. Він виявився останнім голом у звітному матчі.

Завдяки цій перемозі Лілль набрав 76 очок та вкотре скинув ПСЖ з вершини. За три тури до завершення чемпіонату між претендентами на титул лише один пункт різниці. Та й Монако з Ліоном зовсім близько.

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