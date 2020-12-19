"Раді оголосити про завершення передачі права власності від Victory Soccer Limited, що належить Жерару Лопесу, до Callisto Sporting S.a.rl, що належить Merlyn Partners SCSp", - йдеться в повідомленні прес-служби Лілля.

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Новим генеральним директором клубу став Олів'є Летанг. Раніше цей функціонер працював у спортивному департаменті ПСЖ під керівництвом Леонардо, а останні три роки був президентом Ренна. Під керівництвом Летанга "червоно-чорні" досягли помітного прогресу, вершиною якого стала кваліфікація команди в групу Ліги чемпіонів.

Додамо, що вже колишній власник Лілля Жерар Лопес мав серйозні борги. Ще на початку свого правління він позичив у Elliott Management 275 млн євро, з який повернув лише половину. За інформацією france24.com, саме американський інвестиційний фонд наполягав на зміні власника клубу.

Варто зауважити, що негаразди в менеджменті не заважають команді демонструвати хороші результати. Лілль зумів пробитися у плей-офф Ліги Європи, а в чемпіонаті Франції наразі посідає перше місце в турнірній таблиці.

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