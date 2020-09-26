Програма 5 туру Ліги 1 розпочалася з протистояння між Ліллем та Нантом.

Ліга 1, 5 тур

Лілль – Нант – 2:0

Голи: Паллуа, 43 (аг), Їлмаз, 87

Лілль скористався провалами оборони суперника у кожному з таймів. Рахунок відкрив Ніколя Паллуа, який незграбно зрізав м'яч у власні ворота.

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Обидві команди мали достатньо можливостей для гола, проте знову пощастило господарям. Бурака Їлмаза збили у карному майданчику Нанта, і сам турок реалізував пенальті – 2:0.

Перемога дозволила Ліллю вийти у лідери Ліги 1 принаймні на день. "Догів" можуть потіснити Ренн або Сент-Етьєн, які проведуть очний матч в рамках 5 туру.

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