Лілль влаштував "аукціон" на свого захисника – Арсенал та Наполі підвищують ставки бонусами

Французький клуб може отримати за свого оборонця у сім разів більше, аніж витратив на нього три роки тому.

Одразу кілька топ-клубів звернули свою увагу на захисника Лілля Габріеля Магальяєса, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

Арсенал розглядає обмін гравцями з Ювентусом

Французький клуб буквально завалили пропозиціями щодо бразильського оборонця. Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Евертон впевнено випереджають Арсенал та Наполі, які пропонують найкращі умови "мастифам". Партенопейці вже мають попередню домовленість з французьким клубом про трансфер у разі відходу Каліду Кулібалі – італійці пропонують за бразильця 22 млн євро плюс 3 млн бонусів. Однак пропозицію команди Дженнаро Гаттузо вже перебив лондонський Арсенал, який готовий викласти за Габріеля на 3 млн більше – 25 млн євро і 3 млн бонусами.

Нагадаємо, Магальяєс перейшов у французьку команду з бразильського клубу Аваї 31 січня 2017 року за 3 млн євро. У 2018 році встиг пограти в оренді за Труа та другу команду загребського Динамо. У минулому сезоні провів за Лілль у всіх турнірах 34 матчі, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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