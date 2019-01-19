Лілль у важкому матчі вирвав перемогу над Ам'єном

В першому матчі 21-го туру Ліги 1 Лілль на власному полі обіграв Ам'єн.

Чемпіонат Франції, 21 тур

Лілль – Ам'єн – 2:1

Голи: Леау 45+2, Шека, 85 – Отеро, 5

Незабитий пенальті: Пепе, 39

Гості несподівано відкрили рахунок вже на початку зустрічі зусиллями Отеро. Наприкінці першого тайму головна зірка Лілля Ніколас Пепе втратив шанс наздогнати Кіліана Мбаппе на вершині списку бомбардирів, схибивши з пенальті. Однак ще до перерви Леау відновив рівновагу.

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В другій половині зустрічі господарі володіли тотальною перевагою, не дозволивши Ам'єну завдати жодного удару у бік воріт. Перемогу Ліллю приніс гол Шека, який незадовго до цього вийшов на заміну.

Після цього матчу Лілль набрав 40 очок та залишився на другому місці. Ам'єн, маючи у своєму активі 18 залікових пунктів посідає 17 сходинку.