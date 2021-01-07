Один з лідерів чемпіонату Франції поклав око на співвітчизника Ндіайє Пап Альюна, який виступає в українській Прем'єр-лізі.

За французьким захисником полтавської Ворскли Ндіайє Пап Альюном вишикувалась чимала черга.

Лідер Ворскли прокоментував інтерес Браги і Вест Хема

Черговим претендентом на 22-річного оборонця став Лілль, повідомляє видання Football365.fr. Французький клуб наразі вивчає можливість підписання співвітчизника, контракт якого з полтавцями завершується наприкінці червня.

Зазначимо, що Ндіайє вже зараз може підписати попередню угоду про літній перехід з будь-яким клубом. Раніше про інтерес до француза заявляли португальська Брага та англійський Вест Хем.

Нагадаємо, Пап Альюн виступає за Ворсклу з вересня 2019 року. У поточному сезоні він провів за Ворсклу 14 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився гольовою передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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