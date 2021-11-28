Ліга, 15-й тур

Лілль – Нант – 1:1

Голи: Їлмаз, 9 – Бла, 24

Вилучення: Фабіо, 78 (Н)

Нереалізований пенальті: Девід, 80 (Л)

Ніцца – Метц – 0:1

Гол: Сантонз, 31

День відкрили Лілль та Нант, які йшли у середині таблиці. Чемпіон в рамках чемпіонату не вигравав 5 матчів поспіль і сподівався перервати серію в рідних стінах. Бурак Їлмаз підтвердив наміри на 9-й хвилині, вколотивши м'яч ударом з льоту. Нант відігрався ще до перерви – Бла вдало відборовся із захисником та пробив у нижній кут.

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Лілль отримав чудову нагоду вирвати перемогу завдяки Фабіо. Екс-захисник МЮ відверто потягнув за футболку суперника, який рвався добивати м'яч – пенальті і пряма червона. Втім, головний бомбардир "догів" Джонатан Девід програв дуель Лафону.

Друга зустріч завершилася сенсацією. Ніцца вдома програла найгіршій команді сезону – Метцу. Все вирішив гол Сантонза на 31-й хвилині. "Орлята" втратили нагоду наблизитися до ПСЖ на відстань 8 пунктів і ризикують випасти навіть з трійки.

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