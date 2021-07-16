"Доги" підготували новий варіант виїзної форми, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лілль визначився із новим керманичем команди

Захищатиме чемпіонський титул Лілль у білих футболках. На рукавах є чорні смуги. Клубний герб і логотип титульного спонсора New Balance виконані в золотій барві. На спині вгорі золотими літерами вибита абревіатура Лілля.

Нагадаємо, що новий сезон Ліги 1 візьме старт у серпні. У 1-му турі Лілль проекзаменує Метц.