Лілль презентував виїзну форму на новий сезон
16 липня 11:40 - Читать на русском
Підготовка чемпіона Франції до сезону 2021/22 йде повним ходом. Напередодні Лілль презентував новий комплект екіпірування.
"Доги" підготували новий варіант виїзної форми, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лілль визначився із новим керманичем команди
Захищатиме чемпіонський титул Лілль у білих футболках. На рукавах є чорні смуги. Клубний герб і логотип титульного спонсора New Balance виконані в золотій барві. На спині вгорі золотими літерами вибита абревіатура Лілля.
Нагадаємо, що новий сезон Ліги 1 візьме старт у серпні. У 1-му турі Лілль проекзаменує Метц.
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