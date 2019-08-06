Лілль підписав заміну Ніколя Пепе

Ліга чемпіонів — 11:30 1844
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Україна у єврокубках 2019/20: впевнений Шахтар, перспективні Динамо та Зоря, або Хто не виконав "домашнього завдання"
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Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 17580
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Бондаренко голом приніс перемогу Віторії Гімараєш у своєму дебютному матчіПортугалія — 00:25 1589
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Твіттеріада. Міля після "сексу з Канделакі", мадридські цілунки Луніна, леді в червоному рятує хава Шахтаря від депресіїОвертайм — 5 серп 7818
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Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 5 серп 7582