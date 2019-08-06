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Лілль підписав заміну Ніколя Пепе

12:21 382 Читать на русском
Лілль підписав заміну Ніколя Пепе
Юсуф Язиджі / ФК Трабзонспор

Вінгер Трабзонспора Юсуф Язиджі став гравцем Лілля.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Трабзонспора Юсуфа Язиджі. Контракт розрахований на 5 років.

Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубу

Турецький вінгер став заміною колишній головній зірці "догів" Ніколя Пепе, який за 86 млн євро перебрався у лондонський Арсенал. За інформацією ЗМІ, клуб заплатив туркам 16,5 млн євро.

Минулий сезон Лілль завершив на 2 позиції в турнірній таблиці Ліги 1 та виступатиме у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Теги
Трансфери Франція Ніколя Пепе Ніколя Пепе Юсуф Язиджі Юсуф Язиджі Трабзонспор Трабзонспор Лілль Лілль
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