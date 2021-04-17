Ліга 1, 33 тур

Лілль – Монпельє – 1:1

Голи: Араужо, 85 – Делор, 21

Черговий ігровий вікенд сенсаційний лідер чемпіонату Франції розпочинав домашнім поєдинком проти Монпельє. Ще до початку гри було очевидно, що легкої прогулянки не вийде – команда Мішеля Дер Закаряна не програє уже понад два місяці. Так, перемоги чергуються з нічиїми, але "догам" дуже не бажано втрачати очки. Фани мріють про чемпіонство, про що нагадали, розмістивши відповідні банери на стадіоні.

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Монпельє лише у чотирьох матчах нинішнього сезону покидав поле без забитих м'ячів і вирішив сьогодні їхню кількість не збільшувати, відкривши рахунок на 21-й хвилині. Гостям вдалася класна атака з переведенням із флангу на фланг, розрізним пасом за спини захисникам, асистом Лаборде та ударом в падінні головою від Делора.

Лілль і до того володів ініціативою, а після пропущеного почав ходити в атаку ще активніше. Особливо помітно змінили ситуацію заміни у другому таймі, коли на поле вийшли Язиджі, Девід та Араужо. Зрештою, саме останній і зрівняв рахунок наприкінці матчу після навісу з правого флангу. Бразилець упіймав м'яч в межах штрафного і з лету потужно пробив під дальню стійку. До основного часу арбітр компенсував аж 7 хвилин. Моменти виникали біля обох воріт, але вирвати перемогу не вдалося нікому.

Завдяки цій нічиїй Лілль набрав 70 очок і тепер ризикує підпустити до себе ПСЖ на відстань у один заліковий пункт. Монпельє разом з перемогою втратив шанс наблизитися до єврокубкової зони та залишився на 8-му місці в турнірній таблиці Ліги 1.