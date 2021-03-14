Ліга 1, 29 тур

Нім – Монпельє – 1:1

Голи: М. Коне, 63 – Делор, 79

Діжон – Бордо – 1:3

Голи: Конате, 90 – Хван, 33, 45, Де Превіль, 50

Ланс – Метц – 2:2

Голи: Клаусс, 13, Каюзак, 36 – Вагнер, 27 (пен.), Делен, 57

Лор'ян – Ніцца – 1:1

Голи: Вісса, 66 – Маоліда, 58

Ренн – Страсбур – 1:0

Гол: Буріго, 25

Монако – Лілль – 0:0

ПСЖ – Нант – початок о 22:00

Монпельє розписав третю нічию поспіль, поділившись очком з аутсайдером Німом. Битва невдах останніх турів завершилась на користь Бордо – жирондинці виграли вперше з 24 січня, а Діжон безнадійно засів на дні таблиці. Ланс і Метц продовжують претендувати на єврокубки, а в очному матчі розписали яскраву нічию.

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Нічиєю завершився і матч між Лор'яном та Ніццою, щоправда, з рахунком 1:1. Ренн програв 6 матчів поспіль у всіх турнірах, але виправити жахливу серію допоміг Страсбур, який раніше трохи відірвався від зони вильоту. Героєм "червоно-чорних" став Бенжамен Буріго.

Центральний матч туру сподівань не виправдав. Монако та Лілль не забивали (гол Бен Єддера скасували через офсайд), зробивши розкішний подарунок конкурентам. Якщо ПСЖ переможе Нант, то випередить "догів" і стане лідером за додатковими показниками.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції