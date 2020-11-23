Франція, 11 тур

Діжон – Ланс – 0:1

Гол: Муїнга, 23

Реймс – Нім – 0:1

Гол: Ріпар, 62 (п)

Нант – Метц – 1:1

Голи: Коло-Муані, 29 – Лейя, 45+4 (п)

Монпельє – Страсбур – 4:3

Голи: Мендеш, 8, Делор, 13, 31, Лаборде, 68 – Лала, 22 (п), Діало, 26 (п), Ажорк, 45

Анже – Ліон – 0:1

Гол: Кадевере, 80

Лілль – Лор'ян – 4:0

Голи: Язиджі, 29, 51, Араужо, 57, Девід, 90

Лилль – Лорьян – 4:0

Голы: Языджи, 29, 51, Араужо, 57, Дэвид, 90

Дубль Мбаппе не врятував ПСЖ від скандальної поразки проти Монако, Ренн продовжує падіння

Ліон повинен був стати хедлайнером ігрового дня і мав хороші шанси застрибнути на третєе місце в турнірній таблиці. Для цього потрібно було на виїзді перемагати Анже. "Ткачам" довго не вдавалося відкрити рахунок. Лише на 80-й хвилині Кадевере прошив кіпера господарів, завершивши позиційну атаку своєї команди. Цей гол виявився єдиним у звітному матчі.

Монпельє несподівано зазнав проблем проти одного із аутсайдерів Ліги 1. Щоправда, сил у Страсбуа вистачило лише на перший тайм, за який команди забили 6 голів. Після перерви продовження гольової феєрії не сталося. Переможний м'яч за Монпельє забив Лаборде на 68 хвилині, чим допоміг своїй команді наздогнати Монако – наразі вони ділять 4-5 місця з абсолютно однаковими показниками. Стільки ж очок (20) у Ліона, але "олімпійці" мають кращу різницю м'ячів.

Лідером залишається ПСЖ, у активі якого 24 пункти. Однак на відстань двох пунктів до парижан підібрався Лілль. "Доги" приймали Лор'ян, а кращого шансу перервати трьохматчеву серію без перемог, ніж зустріч з одним із аутсайдерів, годі й чекати. Лілль легко декласував суперника, відправивши у його ворота чотири "сухих" м'ячі. Дубль в активі Юсуфа Язиджі, який вже претендує на статус головного відкриття нинішнього сезону Ліги 1.