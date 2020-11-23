Лілль декласував Лор'ян і підібрався до ПСЖ, Ліон застрибнув у топ-3
Відбулися чергові матчі 11 туру чемпіонату Франції. Рахунок та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Франція, 11 тур
Діжон – Ланс – 0:1
Гол: Муїнга, 23
Реймс – Нім – 0:1
Гол: Ріпар, 62 (п)
Нант – Метц – 1:1
Голи: Коло-Муані, 29 – Лейя, 45+4 (п)
Монпельє – Страсбур – 4:3
Голи: Мендеш, 8, Делор, 13, 31, Лаборде, 68 – Лала, 22 (п), Діало, 26 (п), Ажорк, 45
Анже – Ліон – 0:1
Гол: Кадевере, 80
Лілль – Лор'ян – 4:0
Голи: Язиджі, 29, 51, Араужо, 57, Девід, 90
Лилль – Лорьян – 4:0
Голы: Языджи, 29, 51, Араужо, 57, Дэвид, 90
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Ліон повинен був стати хедлайнером ігрового дня і мав хороші шанси застрибнути на третєе місце в турнірній таблиці. Для цього потрібно було на виїзді перемагати Анже. "Ткачам" довго не вдавалося відкрити рахунок. Лише на 80-й хвилині Кадевере прошив кіпера господарів, завершивши позиційну атаку своєї команди. Цей гол виявився єдиним у звітному матчі.
Монпельє несподівано зазнав проблем проти одного із аутсайдерів Ліги 1. Щоправда, сил у Страсбуа вистачило лише на перший тайм, за який команди забили 6 голів. Після перерви продовження гольової феєрії не сталося. Переможний м'яч за Монпельє забив Лаборде на 68 хвилині, чим допоміг своїй команді наздогнати Монако – наразі вони ділять 4-5 місця з абсолютно однаковими показниками. Стільки ж очок (20) у Ліона, але "олімпійці" мають кращу різницю м'ячів.
Лідером залишається ПСЖ, у активі якого 24 пункти. Однак на відстань двох пунктів до парижан підібрався Лілль. "Доги" приймали Лор'ян, а кращого шансу перервати трьохматчеву серію без перемог, ніж зустріч з одним із аутсайдерів, годі й чекати. Лілль легко декласував суперника, відправивши у його ворота чотири "сухих" м'ячі. Дубль в активі Юсуфа Язиджі, який вже претендує на статус головного відкриття нинішнього сезону Ліги 1.