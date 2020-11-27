Лілль – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу
00:12 - Читать на русском
Лілль приймав Мілан в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Саму Кастільєхо 46’
46’ Саму Кастільєхо
Лілль помітно домінував протягом першого тайму, але не зміг конвертувати перевагу у голи.
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Натомість після перерви саме Мілан відкрив рахунок завдяки влучному удару Кастільєхо. Господарі продовжували володіти ініціативою і зуміли відігратись, але на більше "догів" не вистачило.
Нічия дозволила Ліллю залишитись на вершині групи Н, відірвавшись від Мілана на один заліковий бал.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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