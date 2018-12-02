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Лілль – Ліон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Лілль – Ліон – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Лілль – Ліон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ліон на виїзді зіграв внічию проти Лілля в 15-му турі чемпіонату Франції. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Франція, 15 тур

Лілль – Ліон – 2:2

Голи: Ремі, 17, Пепе, 28 – Траоре, 63, Дембеле, 86

Господарі в першому таймі завдяки голам Ремі та Дембеле забезпечили собі комфортну перевагу у 2 м'ячі. Однак гості все ж зуміли звести поєдинок до нічиє зусиллями Траоре та Дембеле.

Ліон врятувався від поразки в матчі проти Лілля та зберіг друге місце в Лізі 1

Цей результат дозволив Ліону зберегти за собою друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 28 очок. Лілль відстає всього на один пункт та розташувався на третій позиції.

Франція15 тур

Лілль - Ліон: Субота 01 грудня 2018

Лілль
Матч завершено
2 : 2
Ліон
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