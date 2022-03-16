Лілль перед першим матчем проти Челсі вважався однозначним аутсайдером. Справа не тільки у різниці в класі команд, а і в невиразній ігровій формі "догів". Чинний чемпіон Франції йшов на 11-й позиції з відстанням у 23 очки від ПСЖ, а на початку року вони виграли всього два поєдинки із семи. Щоправда, був нюанс у вигляді потужної розширеної статистики – команда грала якісно, але мала проблеми з реалізацією та обороною.

Челсі переміг Лілль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лондонці зробили вагому заявку на чвертьфінал

На "Стемфорд Брідж" французький колектив довів, що проблема полягала саме в індивідуальному виконанні, а не у якості футболу. Лілль видав дуже симпатичний матч, агресивно стартувавши й організувавши низку хороших моментів. "доги" видавали прекрасну динаміку гри, демонстрували психологічну стійкість і зовсім не справляли враження "пасажира" в 1/8 фіналу ЛЧ.

Втім, все це не мало сенсу, адже Челсі виявився занадто висококласним опонентом. Ще до 7-ї хвилини Хаверц провів два топ-моменти з меж штрафного, а третій завершився взяттям воріт. Лондонці оперативно вирівняли хід першого тайму, створили кілька гольових епізодів по перерві, а потім забили вдруге – Лілль покарали за бажання фулбеків комбінувати перед чужим штрафним. У блискавичній контратаці Канте пробіг з м'ячем понад 50 метрів, а його так ніхто й не наздогнав. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

І це при тому, що Челсі явно не вмикав повну потужність, працюючи в дещо вальяжній манері. Лілль грав агресивніше й нахабніше, але підопічні Томаса Тухеля повністю контролювали хід матчу – зокрема, всі удари вони провели з меж штрафного, награвши на вдвічі вищий xG. Практично у всіх епізодах господарі мали хороші відкривання, заповнені зони підбору й своєчасні вривання. При цьому "доги" після хорошого старту на Стемфорд Брідж не створили жодного моменту..

Словом, перша зустріч Челсі й Лілля показала, що пройти у чвертьфінал французи зможуть лишень завдяки диву. До того ж, "пенсіонери" набрали непогану форму, вигравши чотири з останніх п'яти поєдинків – і хоча не всі з них були ідеальними, загальна якість футболу лондонців залишалась високою. Щоправда, Лілль також додав, не пропустивши жодного гола в крайніх п'яти турах Ліги 1, набравши 11 очок і прибивши Ліон.

Проблемою "догів" залишається слабенька реалізація. Починаючи з 22 січня, підопічні Жослена Гурвеннека лишень раз забили більше одного гола – виключенням став розгром Клермаона при грі в більшості. А сьогодні треба відігруватись з 0:2, та ще й у матчі проти Челсі.

Кадрова ситуація

Обидві команди підійшли до зустрічі з мінімальними проблемами зі складом. У Лілля недоступний тільки Ренату Санчеш – він травмував підколінне сухожилля й вилетів на три тижні. Ця втрата важка, однак в принципі португальця можна замінити. Принайнмі, в цьому впевнений коуч "догів".

В лазареті Челсі залишаються тільки Чілвелл і Джеймс. Дискваліфікованих у складі "пенсіонерів" немає.

Орієнтовні склади на матч Лілль – Челсі

Лілль: Жардім – Челік, Ботман, Фонте, Джало – Веа, Андре, Шека, Бамба – Бен-Арфа, Девід

Челсі: Менді – Чалоба, Тьягу Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Канте, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Хаверц, Лукаку

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Челсі влаштує навіть мінімальна поразка, тож особливо витрачати сили у майже виграному протистояння лондонці не стануть. Один гол вони, звісно ж, спробують провести, аби закрити інтригу – а там як карта ляже. Букмекери вважають, що карта точно ляже на користь "пенсіонерів".

Тим не менш, не варто недооцінювати домашній Лілль. У рідних стінах підопічні Жослена Гурвеннека програли всього два матчі в сезоні (ПСЖ й Ніцці), а оборона у них останнім часом працювала досить сильно. Крім того, ця команда вміє ловити кураж.

Попри цей факт, поставити на прохід Лілля в чвертьфінал не підіймається рука. Французи здатні забити й не програти Челсі, але відіграти два голи й не пропустити вони точно не спроможні. Ми ризикнемо поставити на результативну нічию, але це – дуже оптиммістичний варіант для "догів".