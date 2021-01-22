Смерть Дієго Марадони продовжує набувати скандальних подробиць. У слідства з'явилися нові претензії до лікаря.

Леопольдо Луке підозрюють у підробці підпису Дієго Марадони на кількох важливих документах, повідомляє Marca. Луке був особистим лікарем легенди аргентинського футболу.

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Аналізи експертного висновку були отримані прокуратурою Сан-Ісідро, яка зараз розслідує можливість протиправних дій, що призвели до смерті футболіста.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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