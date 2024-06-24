"Я не знаю, зіткнувся він з голкіпером чи іншим суперником, бо це була заплутана ситуація. Саме тому VAR перевіряв, був пенальті чи ні. Від гравців я чув, що Барні у той момент виглядав непритомним. Усіх дуже непокоїв його стан, а також те, що лікарі прибули, скажімо так, трохи пізно. Ймовірно, вони не усвідомлювали, що це є небезпечною ситуацією.

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На щастя, тепер ми можемо сказати, що життю Варги нічого не загрожує. Ймовірно, найближчим часом його прооперують, оскільки у нього перелом вилиці. Найголовніше, що він здоровий. Звичайно, якщо ми пройдемо далі, він вже не зможе допомогти команді", – наводить слова Россі Goal.

Нагадаємо, на 71-й хвилині матчу нападник угорців Барнабаш Варга зазнав страхітливої травми, головою налетівши на плече кіпера шотландців Ангуса Ганна. Через це до основного часу додали аж 10 хвилин, на останній з яких підопічні Россі вирвали перемогу і зберегли надії пробитися в плей-офф з третього місця.

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