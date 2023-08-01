"Так, отруїлося 15 людей, з яких вісім – футболісти. Поки імена хворих ми не можемо назвати. Лікарі працюють, подивимося на стан гравців ближче до матчу. Інші подробиці не будемо розголошувати.

"Ми не знаємо, як вони отруїлися": Панатінаїкос відреагував на звинувачення СК Дніпро-1 перед матчем Ліги чемпіонів

Чи відбудеться матч? Я не знаю, за якою процедурою він міг би бути скасований, і чи ставиться питання взагалі. Лікарі працюють із гравцями.

Інші проблеми? Так, мені здалося, що дорога дуже довга. Але ми тут у гостях. Переміщення Афінами забезпечує Панатінаїкос. Достеменно сказати причину довгої дороги не візьмуся. В нашій практиці такого ще не було. Ми зазвичай гостям намагаємось створити максимально комфортні умови. Сподівалися, що й для нас буде так само", – цитує Fanday прес-аташе дніпрян Вадима Тахтеріна.

Нагадаємо, що напередодні матчу проти Панатінаїкоса в Лізі чемпіонів гравці українського клубу отруїлися. Раніше була інформація, що кілька футболістів основного складу СК Дінпро-1 не зможуть взяти участь у протистоянні.

Панатінаїкос – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів