Київське Динамо полетіло у Стамбул без свого головного тренера. Мірча Луческу досі хворіє.

Сьогодні вранці делегація "біло-синіх" вилетіла у Стамбул, де проведе товариський поєдинок проти Фенербахче. Початок зустрічі о 19:00.

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Журналіст Ігор Циганик повідомляє, що на борту літака не було Мірчі Луческу. Наставник Динамо не встиг подолати застуду, через яку також пропустив гру з Вересом в УПЛ. Зазначається, що лікарі наполягли, щоб Луческу залишився у Києві.

Додамо, що також Динамо не допоможе Денис Попов. Захисник забив перший гол киян у новому чемпіонаті у все тому ж матчі з Вересом, але зазнав травми і не зміг завершити ту зустріч.

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