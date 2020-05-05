Лікарі клубів АПЛ занепокоєні планами щодо відновлення сезону 2019/20 – відома орієнтовна дата перших матчів

Англійські лікарі закликали не поспішати з рішенням відновити сезон 2019/20.

Медики усіх 20-ти клубів АПЛ надіслали електронного листа на адресу медичного представника Ліги Марка Джіллета і директора з футболу Річарда Гарліка. У ньому лікарі перерахували близько 100 запитань та проблем, пов'язаних з поверненням команд до тренувань.

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Медичний персонал кожного клубу попереджає про наявність невирішених проблем, пов'язаних з COVID-19. Зокрема, питання щодо тестування та страхування як гравців, так і членів їхніх сімей, підвищений ризик передачі вірусу під час поєдинку (зокрема, через піт), ігнорування настанов деякими клубами тощо, повідомляє The Athletic.

Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча Велика Британія вже вийшла на перше місце за кількістю смертей в Європі від коронавірусу.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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