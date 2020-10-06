"У нас є деякі ускладнення знову. Позитивними виявилися Лунін, Паньків та Любомир Тошич. За правилами федерації футболу Франції і за внутрішніми законами, ці люди зараз йдуть на ізоляцію. Будемо думати, як їх доставити на ізоляцію додому.

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Решта команди готується до тренування, і поки ніяких ускладнень в цьому плані немає. Команда продовжує тренуватися і готуватися до матчу в штатному режимі. Наскільки я знаю, французька команда тестується сьогодні. Їхні результати будуть під вечір, і ніхто не знає, чого очікувати там", – заявив Бецко у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Франція запланований на завтра (7 жовтня), початок о 22:10. Після цього "синьо-жовті" повинні були провести поєдинки з Німеччиною та Іспанією в рамках Ліги націй.

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