Як відомо, напередодні поєдинку проти команди Йоахіма Льова у таборі збірної України виявили 5 випадків інфікування COVID-19, з яких 4 – у футболістів (Ярмоленко, Циганков, Коваленко та Сидорчук). Повторне тестування "синьо-жовтих" не виявило нових позитивних випадків, тому матч пройде за графіком – 14 листопада о 21:45.

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Лікар Бундестім Тім Майєр вважає таке рішення виправданим.

"Ми довіряємо органам охорони здоров'я, які спрацювали дуже ретельно. Під час гри ризик зараження набагато нижчий, ніж в навколишньому середовищі, яке легше контролювати. Крім того, два поспіль негативні тести дають безпеку, особливо у день поєдинку", – цитує Майєра офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Поєдинок Німеччина – Україна стартує о 21:45. Обидві команди після 4-х турів набрали по 6 очок.

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