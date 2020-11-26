У Романа Яремчука не лише хороші бомбардирські навички, а і почуття гумору.

УАФ на своїй сторінці в Instagram похизувалась, що за 2020-й рік за збірну України дебютували одразу 9 гравців, та запропонувала підписникам обрати найкращого.

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Свою думку щодо цього вирішив висловити форварда "синьо-жовтих" Роман Яремчук, який залишив коментар – "лікар з Люцерна".

Нагадаємо, саме головний медик Люцерна заборонив проводити матч Ліги націй Швейцарія – Україна, через що УЄФА присудив нашим хлопцям технічну поразку.

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