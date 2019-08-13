"Лікар сказав, що ще трохи і довелося б ампутувати ногу", – Карраскаль розповів про важку травму

Вінгер Карпат Хорхе Карраскаль, який виступає у Рівер Плейт, розповів про незвичну травму.

Після переходу в Севілью Карраскаль отримав травму меніска на правому коліні. На одному з тренувань футболіст відчув запаморочення та нудоту.

Карраскаль зізнався, що міг перейти в Динамо та Шахтар

"Я просив маму відвезти мене в клініку. Нога виявилася зараженою. Там виявили якийсь вірус чи інфекцію. Тоді лікар сказав, що якби мене привезли на пару днів пізніше, то, можливо, довелося б ампутувати ногу. Мені пощастило", – цитує Карраскаля Сlarin.com.

Карраскаль, який належить Карпатам, забив дебютний гол за Рівер Плейт

Нагадаємо, Карраскаль виступає за Рівер Плейт на правах оренди. Контракт колумбійського футболіста належить Карпатам.