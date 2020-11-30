Причиною обшуків стала можлива халатність лікаря, яка могла призвести до смерті легенди, повідомляє CNN з посиланням на аргентинські ЗМІ. Повідомляється, що Луке навіть були висунуті звинувачення у ненавмисному вбивстві.

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Співпрацівники прокуратури провели обшуки в домі та клініці лікаря, а також прослухали його дзвінки. Однією з причин такої уваги до Луке стали доньки Марадони, котрі прагнуть дізнатись, які ліки приймав їх батько.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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