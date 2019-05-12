toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Лікар Динамо розповів про важкість травм Буяльського і Кадара

12 травня 12:21 684 Читать на русском
Лікар Динамо розповів про важкість травм Буяльського і Кадара
Віталій Буяльський / Фото ФК Динамо

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов поділився детальною інформацією щодо ушкоджень, яких зазнали Віталій Буяльський і Тамаш Кадар.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

Очільник медичного штабу Динамо поділився своїми думками щодо стану двох гравців, які не змогли дограти матч проти Зорі.

Динамо – Зоря: Буяльський отримав травму в матчі – хавбек покидав поле на ношах

"У Буяльського перелом двох ребр – шостого та сьомого, причому одне із зсувом. Зараз він перебуває у клініці, у палаті інтенсивної терапії, оскільки в нього був сильний больовий синдром. За кілька днів його випишуть із лікарні.

Що стосується Кадара, то Тамаш відчув під час гри м’язовий спазм. Сьогодні він приїде на базу, відправимо його на УЗД та МРТ, після чого можна буде казати про характер пошкодження більш ґрунтовно. Поки же трактуємо як звичайне розтягнення чи спазм м’язів задньої поверхні стегна", – підсумував Миронов, даючи коментар клубному сайту.

Микита Шевченко: Важка поїздка в автобусі додала нам злості в матчі проти Динамо

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Зорю у матчі 28-го туру УПЛ і відпустило Шахтар вже на 11 пунктів.

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4241
Теги
Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо - Зоря Віталій Буяльський Віталій Буяльський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
32
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук