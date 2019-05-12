Лікар Динамо розповів про важкість травм Буяльського і Кадара

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов поділився детальною інформацією щодо ушкоджень, яких зазнали Віталій Буяльський і Тамаш Кадар.

Очільник медичного штабу Динамо поділився своїми думками щодо стану двох гравців, які не змогли дограти матч проти Зорі.

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"У Буяльського перелом двох ребр – шостого та сьомого, причому одне із зсувом. Зараз він перебуває у клініці, у палаті інтенсивної терапії, оскільки в нього був сильний больовий синдром. За кілька днів його випишуть із лікарні.

Що стосується Кадара, то Тамаш відчув під час гри м’язовий спазм. Сьогодні він приїде на базу, відправимо його на УЗД та МРТ, після чого можна буде казати про характер пошкодження більш ґрунтовно. Поки же трактуємо як звичайне розтягнення чи спазм м’язів задньої поверхні стегна", – підсумував Миронов, даючи коментар клубному сайту.

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Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Зорю у матчі 28-го туру УПЛ і відпустило Шахтар вже на 11 пунктів.