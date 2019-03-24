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Ліхтенштейн –​​​​​​​ Греція –​​​​​​​ 0:2 – відео голів та огляд матчу

10:20 6 Читать на русском
Ліхтенштейн –​​​​​​​ Греція –​​​​​​​ 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ліхтенштейн –​​​​​​​ Греція –​​​​​​​ 0:2 / Грецька футбольна асоціація

Греція у 1 турі відбору Євро-2020 на виїзді переграла Ліхтенштейн. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020. Кваліфікація, 1 тур

Ліхтенштейн – Греція – 0:2

Голи: Фортуніс, 45+1, Доніс, 80

Кваліфікація Євро-2020: Боснія та Герцеговина здолала Вірменію, Греція перемогла Ліхтенштейн

Греція у 1 турі відбору Євро-2020 зустрілась на виїзді із Ліхтенштейном. Костас Фортуніс відкрив рахунок перед свистком на перерву, а Анастасіос Доніс подвоїв перевагу "еллінів" в останню 10-хвилинку зустрічі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Відеоновини Євро-2020 Греція Греція
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