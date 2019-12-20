"Лихоманить, коли чую про "футбол вне политики", – екс-гравець Динамо про допомогу українській армії

Півзахисник київського Динамо 90-х Віталій Самойлов розповів про своє відношення до війни з Росією.

"Коли розпочалася війна на Донбасі, збирав фінансову допомогу для 8-го окремого полку спецпризначення, яким командував мій товариш. Це моя позиція. В України з’явилася проблема, багато людей об’єднувалися для допомоги. Я спілкувався і з командиром, і з простими хлопцями із 8-го полку, цікавився, чого вони найбільше потребують на даний момент. Діяв, зважаючи на власні фінансові можливості. Своїх грошей віддав не менше, ніж зібрав.

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Спершу закупили пробну партію, щоб військові перевірили і оцінили якість. Після того, як їм сподобалося, ми почали робити масштабніші закупки. Звертався до гравців нашої збірної – вони також скинулися. Словом, ми робили все, щоб забезпечити голу нашу армію 2014-15 років. Хлопці постійно передавали нам величезну подяку і запрошували в гості. Ми сідали об 11 вечора – і до 5-ї ранку я слухав усі ці історії про фронт.

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Мене починає лихоманити, коли деякі футболісти кажуть, що "футбол вне политики". Вони, мабуть, не дуже добре вчилися у школі і пріоритетами в їхньому житті є зовсім інші цілі. Якісь короткі моменти, а не перспектива власної держави", – розповів Самойлов в інтерв’ю "Футбол 24".

Нагадаємо, Самойлов є вихованцем київського Динамо. Окрім столичного клубу в Україні Віталій встиг пограти за стрийську Скалу, полтавську Ворсклу та київську Оболонь. Також 44-річний екс-півзахисник виступав у Росії за Балтику, Сокол та Ротор.

Повну версію інтерв’ю з Віталієм Самойловим: "Коли Шева забив Філімонову, на мене замахнулися": він грав за Динамо, у Росії називали "хохлом", його син – талант ПСЖ читайте на "Футбол 24".