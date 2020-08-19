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Лігу націй можуть скасувати, – ЗМІ

09:06 - Читать на русском
Лігу націй можуть скасувати, – ЗМІ
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Ще один великий турнір опинився під загрозою перенесення.

Сьогодні, 19 серпня, відбудеться відеоконференція за участю генеральних секретарів національних федерацій з футболу. Головне питання, яке розглядатиметься під час віртуальної зустрічі – можливість проведення матчів Ліги націй, повідомляє видання Footboom.

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З огляду на те, що в Європі різна ситуація з карантинними обмеженнями, проведення великих турнірів може опинитись під загрозою зриву. На даний момент вірогідність того, що Ліга націй не стартує у заплановані терміни – 55% на 45%. Окрім того, сторони планують розглянути різні варіанти проведення турніру збірних до 19 років.

Нагадаємо, Україна в першій групі Ліги націй зустрінеться зі Швейцарією, Іспанією та Німеччиною. Найближчий поєдинок підопічні Шевченка мають провести вже 3 вересня проти Швейцарії.

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Збірна України Ліга націй Ліга націй 2020/21
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