У чемпіонаті Франції оновили антирекорд з найбільшої кількості поразок поспіль. Це вдалось Анже.

Анже знову програв. У 21-му турі колектив поступився Аяччо на Стад Раймонд Копа із рахунком 1:2. Це вже 13-та поспіль поразка. І це рекорд.

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Як інформує аналітично-статистичний ресурс Opta, Анже став першою в історії чемпіонату Франції командою з такою тривалою провальною серією. Востаннє команда перемагала Ніццу аж 18 вересня. Опісля був програш від Марселя і понеслось.

Наслідок таких виступів – заслужена остання сходинка у турнірній таблиці Ліги 1 з 8 заліковими балами. До рятівного 16-го місця аж 11 очок.