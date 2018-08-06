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Ліга Європи: Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у плей-офф

11:18 1089 Читать на русском
Ліга Європи: Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у плей-офф
Зоря / Фото з соц. мереж

Коло потенційних суперників Зорі та Маріуполя у плей-офф Ліги Європи значно звузилось.

УЄФА поділив жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи на групи.

Потенційні суперники Маріуполя, якщо підопічні Бабича пройдуть Бордо:

Пюнік (Вірменія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Бешикташ (Туреччина) – ЛАСК (Австрія)

Ягеллонія (Польща) – Гент (Бельгія)

Севілья (Іспанія) – Жальгіріс (Литва).

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника

Переможець пари Зоря – Брага має таких потенційних суперників:

РБ Лейпциг (Німеччина) – Університатя Крайова (Румунія)

Спартак Суботіца (Сербія) – Брондбю (Данія)

Хайберніан (Шотландія) – Мольде (Норвегія)

Штурм (Австрія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

Башакшехір (Туреччина) – Бернлі (Англія)

Зауважимо, що аби потрапити у раунд пелй-офф кваліфікації Ліги Європи Маріуполь має здолати Бордо, а Зоря – Брагу. Матчі відбудуться 9 та 16 серпня.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

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Бордо
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