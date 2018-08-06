Ліга Європи: Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у плей-офф

Коло потенційних суперників Зорі та Маріуполя у плей-офф Ліги Європи значно звузилось.
УЄФА поділив жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи на групи.
Потенційні суперники Маріуполя, якщо підопічні Бабича пройдуть Бордо:
Пюнік (Вірменія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Бешикташ (Туреччина) – ЛАСК (Австрія)
Ягеллонія (Польща) – Гент (Бельгія)
Севілья (Іспанія) – Жальгіріс (Литва).
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника
Переможець пари Зоря – Брага має таких потенційних суперників:
РБ Лейпциг (Німеччина) – Університатя Крайова (Румунія)
Спартак Суботіца (Сербія) – Брондбю (Данія)
Хайберніан (Шотландія) – Мольде (Норвегія)
Штурм (Австрія) – АЕК Ларнака (Кіпр)
Башакшехір (Туреччина) – Бернлі (Англія)
Зауважимо, що аби потрапити у раунд пелй-офф кваліфікації Ліги Європи Маріуполь має здолати Бордо, а Зоря – Брагу. Матчі відбудуться 9 та 16 серпня.