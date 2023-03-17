До 1/4 фіналу Ліги Європи пробилися 8 переможців попередньої стадії. Боротьбу за трофей продовжують гранди континентального масштабу. Шахтар вилетів з Ліги Європи після розгрому від Фейєнорда, а Зінченко з Арсеналом програв у серії пенальті Спортінгу.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан

Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед

Байєр

Ювентус

Рома

Севілья

Фейєнорд

Спортінг Лісабон

Уніон Сент-Жилуаз

Головним фаворитом на перемогу в турнірі залишається Манчестер Юнайтед, який пройшов Барселону та Бетіс. Минулого сезону цих же суперників на шляху до трофея пройшов Айнтрахт. Ювентус також в статусі претендента на титул, не можна скидати з рахунків Жозе Моурінью з його Ромою та Хабі Алонсо з його Байєром.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня о 14:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня.

Починаючи з чвертьфіналу, Ліга Європи втрачає будь-які обмеження. Команди з однієї країни не будуть розведені під час жеребкування – Рома зможе зустрітися з Ювентусом.

Після жеребу 1/4 відбудеться жереб півфіналів, тобто сформується вся сітка Ліги Європи до фіналу. А також визначиться номінальний господар титульного матчу. Нагадаємо, що фінал відбудеться 31 травня в Будапешті.