Ліга Європи: визначилися всі учасники 1/4 фіналу – МЮ, Ювентус і Моурінью серед фаворитів
Завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. 8 команд пройшли у чвертьфінал другого за престижністю турніру Європи.
До 1/4 фіналу Ліги Європи пробилися 8 переможців попередньої стадії. Боротьбу за трофей продовжують гранди континентального масштабу. Шахтар вилетів з Ліги Європи після розгрому від Фейєнорда, а Зінченко з Арсеналом програв у серії пенальті Спортінгу.
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Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
Манчестер Юнайтед
Байєр
Ювентус
Рома
Севілья
Фейєнорд
Спортінг Лісабон
Уніон Сент-Жилуаз
Головним фаворитом на перемогу в турнірі залишається Манчестер Юнайтед, який пройшов Барселону та Бетіс. Минулого сезону цих же суперників на шляху до трофея пройшов Айнтрахт. Ювентус також в статусі претендента на титул, не можна скидати з рахунків Жозе Моурінью з його Ромою та Хабі Алонсо з його Байєром.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня о 14:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня.
Починаючи з чвертьфіналу, Ліга Європи втрачає будь-які обмеження. Команди з однієї країни не будуть розведені під час жеребкування – Рома зможе зустрітися з Ювентусом.
Після жеребу 1/4 відбудеться жереб півфіналів, тобто сформується вся сітка Ліги Європи до фіналу. А також визначиться номінальний господар титульного матчу. Нагадаємо, що фінал відбудеться 31 травня в Будапешті.