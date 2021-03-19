Завершилась стадія 1/8 фіналу розіграшу Ліги Європи сезону 2020/21. Українських команд у наступному раунді вболівальники, на жаль, не побачать.

Донецький Шахтар за підсумками двох матчів поступився Ромі, а от київське Динамо вилетіло від Вільяреала. Через це Україна втратила всіх своїх представників у другому за престижністю турнірі Європи.

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Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:

– Рома

– Арсенал

– Гранада

– Вільяреал

– Динамо Загреб

– Аякс

– Манчестер Юнайтед

– Славія Прага

До слова, жеребкування чвертьфіналів Ліги Європи відбудеться вже 19 березня у штаб-квартирі Союзу європейських асоціацій в Ньйоні, початок о 14:00. Матчі наступного раунду заплановані на 8 та 15 квітня.

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