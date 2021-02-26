Динамо пройшло Брюгге у напруженій двоматчевій дуелі, а Шахтар вибив Маккабі Тель-Авів. В наступному раунді плей-офф 2 з 16 команд будуть представляти Україну.

Шахтар з дивовижним везінням пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи – Маккабі поховав пенальті

Всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи:

– Арсенал

– Аякс

– Вільяреал

– Гранада

– Мольде

– Рейнджерс

– Тоттенхем

– Манчестер Юнайтед

– Динамо

– Шахтар

– Мілан

– Славія Прага

– Рома

– Динамо Загреб

– Янг Бойз

– Олімпіакос

Жеребкування наступного етапу плей-офф відбудеться вже сьогодні, 26 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Перші поєдинки заплановані на 11 березня, а матчі-відповіді – на 18-те.

Цікаво, що в 1/8 фіналу Динамо та Шахтар можуть зустрітись між собою, адже союз європейських асоціацій не розводитиме команди з одної країни.

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