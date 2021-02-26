Ліга Європи: визначились всі учасники 1/8 фіналу – Динамо може зіграти з Шахтарем
Завершилась стадія 1/16 фіналу ЛЄ. Українські Динамо та Шахтар дізнались імена потенційних суперників.
Динамо пройшло Брюгге у напруженій двоматчевій дуелі, а Шахтар вибив Маккабі Тель-Авів. В наступному раунді плей-офф 2 з 16 команд будуть представляти Україну.
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Всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи:
– Арсенал
– Аякс
– Вільяреал
– Гранада
– Мольде
– Рейнджерс
– Тоттенхем
– Манчестер Юнайтед
– Динамо
– Шахтар
– Мілан
– Славія Прага
– Рома
– Динамо Загреб
– Янг Бойз
– Олімпіакос
Жеребкування наступного етапу плей-офф відбудеться вже сьогодні, 26 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Перші поєдинки заплановані на 11 березня, а матчі-відповіді – на 18-те.
Цікаво, що в 1/8 фіналу Динамо та Шахтар можуть зустрітись між собою, адже союз європейських асоціацій не розводитиме команди з одної країни.
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